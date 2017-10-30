Живите, как хотите. В Москве закрывают рынки

Москва, , 18:00 — REGNUM Москвичи, проживающие возле Преображенского рынка, намерены готовить митинг, если власть не прислушается к ним, пообещал активист Общественного движения «Преображенцы» Михаил Тимонов. Об этом он заявил 30 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о предстоящем закрытии московскими властями Преображенского рынка.

«В конце августа наши активисты обнаружили, что земля, на которой стоит рынок, на публичной кадастровой карте в графе «вид разрешённого использования» стала числиться как многоквартирная застройка, — рассказал Тимонов корреспонденту ИА REGNUM. — Мы напряглись и пошли к нашим депутатам, которые в свою очередь обратились в прокуратуру, Росреестр и департамент городского имущества. Ответа ждём до сих пор».

Кроме того, как выяснили активисты, незадолго до этого прежнего директора рынка перевели на пост заместителя.

«Вместо него пришёл человек, которого, если верить некоторым источникам, используют для закрытия предприятий, эдакий «чистильщик», — говорит активист. — Неожиданно после наших жалоб и обращений на прошлой неделе выяснилось, что вид разрешенного использования на публичной кадастровой карте возвращается к исходному состоянию: опять торговля, рынок, склады. Но поскольку новый директор не отозван, нас это не успокаивает. Мы собираемся продолжить наши действия и намерены получить законодательно подтверждённые гарантии того, что рынок не закроют».

При этом активисты пообещали, что, если их требования власть не удовлетворит, они готовы обратиться к оппозиционным депутатам и выйти на митинг.

Иными словами, уже не раз озвученный экспертами ИА REGNUM прогноз насчёт того, что действующая столичная власть де-факто провоцирует протестные настроения среди москвичей, снова подтвердился. Такое поведение трудно не назвать странным, поскольку в 2018 году состоятся президентские выборы, а стало быть, акции протеста — последнее, в чем заинтересован федеральный центр.

По всей видимости, понимают это и некоторые столичные чиновники. Так, например, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью КП поспешил успокоить население и заверил, что ни Преображенский, ни Люблинский рынки закрывать не будут. Вместе с тем он отметил, что «некоторые постройки» всё же снесут.

Что движет проводниками этой политики, которая уже привела к закрытию череды столичных рынков? Сторонники таких мер указывают на стремление властей добиться порядка в сфере мелкой розничной торговли, остановить нелегальную миграцию и прочее. Есть однако и другое объяснение, гораздо более соответствующее принципам рыночной экономики.

«Это борьба торговых сетей за усиление своего монополизма, — прокомментировал ИА REGNUM ситуацию заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Плеханова Руслан Дзарасов. — Конечно, нам говорят, что там имеют место разного рода злоупотребления, коррупция и недобросовестная торговля. Но такое происходит и в торговых сетях. Надо усиливать контроль за соблюдением закона, а не закрывать рынки».

Эксперт напомнил, что, согласно известному экономическому закону, при снижении уровня доходов населения люди начинают покупать больше низкокачественных товаров.

«На рынках часто продавались товары невысокого качества, на которые вследствие снижения доходов и переключались граждане, — констатирует Дзарасов. — Торговым сетям, продающим более хорошие товары, это было невыгодно».

При этом Дзарасов обратил внимание на то, что, несмотря на снижение реальных доходов населения, доля прибыли в частном секторе заметно выросла.

«Иными словами, идёт явное перераспределение национального дохода, — уверен экономист. — Теперь в условиях, когда рынок сбыта в стране сокращается, мы наблюдаем усиление монополизма и перераспределение спроса в пользу более сильных продавцов. Думаю, что и борьба с ларьками вызвана теми же причинами».

Столичные чиновники, в свою очередь, напротив, излучают оптимизм. Уже упоминавшийся выше Немерюк в своём интервью привёл в пример Даниловский рынок, который после капремонта, по его словам, стал образцом развития рыночной торговли. Те же, кто раньше посещал этот рынок, отмечают, что наряду с внешним лоском и блеском там всё серьёзно подорожало и прежняя финансовая привлекательность тамошних товаров ушла в прошлое.

В 2018 году, как обещают чиновники, реконструкции подвергнутся Черемушкинский, Велозаводский и Кунцевский рынки.

Напомним, что в 2016 году в Госдуму поступило предложение сохранять сельскохозяйственные рынки в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией. Как предлагали авторы инициативы, это позволило бы сохранить рабочие места, а также защитить интересы потребителей. Кроме того, это уберегло бы продавцов от убытков, связанных с переходом в капитальные здания.

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