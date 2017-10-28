Голодец: вузы получат поддержку по программе «5 — 100»

Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM Все участвующие в программе «5 — 100» вузы России, а таких 21, продолжат своё участие, и будут полностью профинансированы в рамках программы. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, по итогам заседания «Международного совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России, который проходил в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Высшие учебные заведения разделены на три группы. В первой лидеры показали убедительную динамику и показали очень резкий прорыв вперёд. Мы подчёркиваем, что сегодня есть прорыв даже в тех областях, на которые мы, честно говоря, не очень рассчитывали. Так например, «Высшая школа экономики» показала успехи в рейтингах по социологии, политологии это там где раньше российские вузы не присутствовали. Мы видим устойчивый успех наших технических вузов, прежде всего МИФИ, Физтех и ряда других вузов», — сообщила Ольга Голодец.

Она уточнила, что Международный совет положительно оценил реализацию программы «5 — 100» в России и на данный момент 11 российских вузов попадают в топ-100 рейтингов по разным предметам.

Также она сообщила, что на данный момент уральские университеты находятся во «второй группе» и попадают в топ-800 по международной оценке. Ольга Голодец заявила, что прорыв следует ожидать в ближайшие два года. Было отмечено, что у УрФУ большой прогресс и огромный потенциал.

Ольга Голодец подчеркнула, что в год на реализацию программы «5 — 100» расходуется порядка 10 млрд рублей. Она уточнила, что вузы первой группы получают порядка 780 млн рублей в год, второй — около 480 млн рублей, а в третьей чуть больше 100 млн рублей на вуз в год.

Напомним, что программа «5 — 100» направлена на развитие ведущих вузов России, повышения их конкурентоспособности на международном уровне и предполагает попадание пяти отечественных вузов в топ-100 мирового рейтинга высших учебных заведений.

На Урале в число вузов-участников программы входят Южно-Уральский государственный университет, Уральский федеральный университет и Тюменский госуниверситет.