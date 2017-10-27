ЕС выделил Украине «на реформы» почти 90 млн евро

Киев, , 15:25 — REGNUM 89,5 млн евро выделил Евросоюз Украине для проведения реформ, написал 27 октября первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на своей странице в Facebook.

По его словам, украинское правительство подписало два соглашения с Евросоюзом в рамках плана мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Напомним, 25 октября украинский Кабмин утвердил план мероприятий по евроинтеграции Украины. В него вошли 5 тыс. задач и 2 тыс. мероприятий.

Также ежеквартально в 2018 году будет собираться профильный правительственный комитет, который будет следить за продвижением в выполнении задач.

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Помимо этого, в 2018 году Евросоюз пересмотрит повестку дня ассоциации (ПДА) для Украины. ПДА определяет реформы, которые должна провести страна, чтобы заключить соглашение об ассоциации с ЕС.

Также Евросоюз намерен развивать на Украине тему гендерного равенства и содействовать правительству в развитии «богатой и креативной культуры».

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