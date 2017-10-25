Украина подготовила план мероприятий для вступления в ЕС

Киев, , 14:19 — REGNUM 5 тысяч задач определило правительство Украины для того, чтобы интегрироваться с Евросоюзом, заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает 25 октября УНН.

По ее словам, план мероприятий по евроинтеграции Украины был утвержден кабинетом министров Украины. В план вошли 2 тыс. мероприятий и 5 тыс. различных задач. В правительстве Украины считают, что выполнение пунктов плана по евроинтеграции позволит Киеву перевести вопрос о вхождении Украины в ЕС «в политическую плоскость».

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Климпуш-Цинцадзе добавила, что за выполнением плана будут следить. Для этого каждый квартал будет собираться профильный правительственный комитет, который будет оценивать, насколько успешно продвигается реализация задач и мероприятий по евроинтеграции.

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Напомним, вступление в Евросоюз является одной из главных повесток дня для политиков Украины. Для этого Киев последовательно проводит все реформы в экономике и социальной сфере, которые требуют западные партнеры. В основном, новые реформы приводят к еще большему ухудшению жизни граждан на Украине.

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