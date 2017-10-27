Китай и Панама намерены укрепить двустороннее сотрудничество

Панама, , 14:10 — REGNUM Первый посол КНР в Панаме Вэй Цян вручил верительные грамоты президенту страны Хуану Карлосу Вареле. Напомним, в июне 2017 года КНР и Панама впервые установили дипломатические отношения.

В ходе торжественного мероприятия китайский дипломат подчеркнул, что КНР очень долго ждала установления официальных контактов с Панамой. Вэй Цян отметил, что Китай накопил множество энергии для реализации двустороннего сотрудничества, пишет «Синьхуа».

"Вся накопленная за эти годы энергия будет способствовать стремительному росту и развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Китайские кампании уже давно работают на панамском рынке, после официального установления дипломатических отношений количество контактов продолжит увеличиваться», — заявил посол КНР.

По мнению дипломата, Панама, являясь глобальным транспортным узлом, может стать ключевым партнером КНР в процессе реализации проекта «Один пояс, один путь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Гаване состоялась церемония подписания пакета соглашений между КНР и Кубой. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмьерка и постоянных посол КНР Чэнь Си договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в экономической и торговой областях.

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