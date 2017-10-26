Госдума отменяет налоги при передаче имущества ОЭЗ государству

Москва, , 12:35 — REGNUM Правительственный законопроект, отменяющий налогообложение при передаче государству имущества компаний-создателей особых экономических зон (ОЭЗ), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Согласно действующим сегодня нормам, имущество госкомпаний, создающих ОЭЗ, безвозмездно передается региональным органам госвласти, которое далее занимается управлением таким имуществом.

«Передача осуществляется двумя способами: либо безвозмездной передачей имущества, либо путем передачи имущества в собственность управляющих компаний с последующей передаче субъектов акций таких компаний», — сообщил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

По его словам, в таком случае возникает необходимость уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). При этом если процесс освободить этот процесс от налогообложения, то в бюджет придется восстановить НДС, уже принятый к вычету, и уплатить его в бюджет.

Авторы инициативы предлагают уточнить нормы закона и прописать, что при таком дарении не будет взиматься налог на добавленную стоимость. Нововведения также предлагается распространить и на передачу региональным и местным властям имущества управляющих компаний ОЭЗ. Принятый к вычету НДС тоже предлагается разрешить не восстанавливать, чтобы не увеличивать нагрузку федерального бюджета.

«Если закон не принимать, то стоимость дополнительного финансирования (функционирования компаний-создателей ОЭЗ — прим.ред.) из федерального бюджета потребует по разным оценкам свыше 5 млрд рублей — от 5,1 до 5,9 млрд рублей», — уточнил Трунин.