В ДНР выросла средняя заработная плата

Донецк, , 09:16 — REGNUM На 22% увеличилась средняя заработная плата в Донецкой Народной Республике (ДНР) за год, заявила исполняющая обязанности министра труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина, передает «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, с августа 2016 года по август 2017 года средняя зарплата рабочих в республике составила 10,13 тыс. рублей, что на 22% выше, чем за аналогичный период 2015—2016 годов. Толстыкина добавила, что минимальные пенсии в ДНР также повысились и составили 2,73 тыс. рублей.

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Исполняющая обязанности министра отметила, что ежемесячно ДНР выделяет порядка 3 млрд рублей на выплату пенсий. При этом число пенсионеров в республике, по данным на 1 января 2017 года, составило 679,8 тыс. человек.

Толстыкина отметила, что с 2016 года число пенсионеров увеличилось на 20 тыс. человек. Это связано с выходом на пенсию новых работников, с возвращением граждан Украины в свои дома в ДНР. Помимо этого, из-за жесткого порядка начисления пенсии на Украине граждане приезжают в ДНР, чтобы здесь оформить пенсионные выплаты.

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Напомним, с 1 октября 2017 года пенсии в ДНР увеличились на 5%. По сравнению с минимальной пенсией в размере 2,6 тыс. прибавка составила 130 рублей.

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