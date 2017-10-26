В Свердловской области увеличивают финансирование «Титановой долины»

Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM В Екатеринбурге комитет по промышленной и инновационной промышленности законодательного собрания Свердловской области одобрил увеличение бюджетных инвестиций для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» на сумму 129,5 млн рублей. Окончательное решение будет принято на очередном заседании депутатов регионального Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также в 2017 году предусмотрены бюджетные инвестиции АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в размере 200 млн рублей. Эти средства пойдут на решение проблем дольщиков города Первоуральска, которые вложили средства в строительство долгостроя ЖК «Оптимист». Ещё 152 млн рублей будут инвестированы в «Корпорацию развития Среднего Урала» для предоставления кредита заводу «Фарфор Сысерти». Предприятие находится в тяжёлом финансовом положении и имеет просроченную кредиторскую задолженность.

Как сообщало ИА REGNUM, доходная часть бюджета Свердловской области в 2017 году будет увеличена на 1,9 млрд рублей. Эти средства будут распределены между расходными статьями бюджета. Ранее документ, предусматривающий инвестиции в поддержку дольщиков долгостроя и проблемного предприятия по выпуску фарфора, был утверждён комитетом Заксобрания по бюджету, финансам и налогам.

Напомним, что работа по развитию ОЭЗ «Титановая долина» также вызывала множество нареканий в том числе со стороны депутатов Законодательного собрания. Особая экономическая зона была создана в 2010 году. К 2016 году планировалась, что в ОЭЗ «Титановая долина» будет создано 3600 рабочих мест. Впоследствии этот показатель был уменьшен вдвое, а по итогам года и вовсе было создано только порядка полутора сотен рабочих мест. В настоящий момент на территории ОЭЗ свои инвестиционные проекты реализуют 11 резидентов.

В пресс-службе ОЭЗ «Титановая долина» сообщили, что в ноябре начнёт действовать процедура свободной таможенной зоны. В результате резиденты особой экономической зоны будут освобождены от уплаты НДС и пошлины на ввоз иностранного оборудования и сырья на территорию «Титановой долины».

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