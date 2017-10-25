Воронежский Фонд капремонта обирал военных

Воронеж, , 18:30 — REGNUM В Воронежской области региональный Фонд капитального ремонта в очередной раз оказался в центре скандала — на этот раз из-за незаконных начислений, а пострадавшими оказались несколько военнослужащих.

О нарушениях 25 октября сообщила прокуратура Воронежской области по итогам проверки начислений взносов на капитальный ремонт.

Как пояснил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда, однако региональный ФКР в ряде случаев начислял плату не собственникам, а нанимателям жилья.

В числе пострадавших, в частности, оказались пять военнослужащих, которые проживали в квартирах по договорам социального найма, заключенным с войсковой частью. С декабря 2015 года им приходили счета на оплату капремонта, которые должны были выставляться собственнику (в данном случае квартиры находятся в собственности у РФ).

«В связи с данными обстоятельствами руководителю Фонда внесено представление об устранении нарушений закона», — добавили в прокуратуре.

Отметим, что устранять нарушение закона придется уже новому директору Фонда капремонта Владимиру Левцеву, назначенному на пост с 18 октября. Прежний директор фонда Сергей Крючков уволился с должности по собственному желанию в начале октября. В числе претензий к работе Крючкова, прежде всего, срывы сроков проведения работ. Кроме того, незадолго до его ухода в СМИ разразился скандал вокруг слишком дорогого ремонта фасадов нескольких домов в Воронеже.

Ранее Фонд капитального ремонта Воронежской области не раз оказывался в центре скандалов. Так, в 2015 году были зафиксированы массовые случаи незаконных начислений воронежцам — тогда это объяснили технической ошибкой. А сейчас обвиняемыми по уголовным делам о злоупотреблении, мошенничестве, получении взяток проходят сразу два бывших заместителя директора фонда. Именно внимание следователей к деятельности воронежского фонда капремонта в декабре 2015 года стало причиной смены ее руководителя — именно тогда на эту должность и был назначен Сергей Крючков.

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