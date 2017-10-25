Крым почти победил безработицу

Симферополь, , 15:59 — REGNUM Уровень безработицы в Крыму достиг наиболее низких показателей за всю историю. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил директор крымского «Центра занятости населения» Сергей Бродовский.

В частности, по словам специалиста, на сегодняшний день в Крыму уровень зарегистрированной безработицы составляет всего — 0,4%. Это самый низкий показатель за всю нашу историю, отметил Бродовский.

Он также подчеркнул, что в регионах республики наблюдается серьёзный дисбаланс.

«Ситуация в целом — благополучная, но она серьёзно разнится по регионам. Если в Симферополе, Ялте, Феодосии на одного безработного или ищущего работу приходится порядка 10 вакансий, то в Армянске, Раздольном, Советском она иная. Там на одну вакансию претендуют два безработных. То есть, существует серьёзный дисбаланс с вакансиями. В крупных городах предложений работы, конечно, намного больше», — уточнил специалист.

Напомним, в прошлом году уровень зарегистрированной безработицы в Крыму снизился в 1,6 раза, составив — 0,5%. По данным крымского Центра занятости, с начала 2017 года по поводу трудоустройства к ним обратилось более 33 тысяч крымчан, а более 17 тысяч уже нашли работу. На общероссийском портале «Работа в России» крымскими работодателями представлено 14 788 вакантных рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 4 по 11 октября снизилась на 1,7%.

В органах службы занятости в России зарегистрированы 711 тыс. 560 безработных граждан. На аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 838 тыс. 970 человек.

Как отмечают в Минтруда, снижение численности безработных за неделю было зафиксировано в 71 регионе страны. Наибольшее снижение произошло в Еврейской автономной области, Кировской, Курганской, Брянской, Тверской, Воронежской, Костромской и Курской областях, Марий Эл и Хабаровском крае.

Одновременно с этим, по тем же данным Минтруда, в 13 регионах наблюдается рост числа безработных. Самые высокие темпы роста безработицы — в Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Мурманской области, Ненецком автономном округе.

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