Процентную ставку по ипотеке готовы снизить 40% банков

Москва, , 14:27 — REGNUM Почти 40% российских банков не исключили снижения ипотечных ставок до конца 2017 года. Об этом говорят итоги опроса, проведенного среди банкиров на круглом столе «Ипотека в России».

В опросе говорилось о снижении ставок по ипотеке на 1%. Примерно половина участников опроса признались, что в ближайшее время не собираются изменять ставки. Представители 10% банков не исключают, что могут снизить ставки более чем на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября председатель Сбербанка Герман Греф заявил о возможном снижении ставок по ипотечным кредитам до 5% в обозримом будущем. Греф соотнес величину ипотечных кредитов с официальным прогнозом правительства в отношении инфляции и отметил, что в текущем году уровень ставок по ипотеке может стать самым низким.

В докладе «Картина инфляции» Минэкономразвития России говорится о наиболее вероятном коридоре инфляции в пределах 2,7—3,2% по году. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила о снижении уровня инфляции с ожидаемых 3,5—3,8% до 3,2%.