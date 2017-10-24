Крым и Севастополь игнорируют взносы за капремонт?

Симферополь, , 14:24 — REGNUM В Республике Крым и Севастополе жители пока игнорируют обязанность платить взносы на капитальный ремонт жилья. Об этом свидетельствуют данные, которые сегодня, 24 октября, опубликовала пресс-служба «Общероссийского народного фронта».

Эксперты ОНФ составили Топ-10 регионов РФ, которые имеют самые большие долги по взносам на капитальный ремонт. Впрочем, как отметили в ОНФ, зачастую основными должниками являются не собственники жилья, а муниципалитеты. Наиболее дисциплинированными плательщиками, отмечают ОНФ, во всех регионах являются пенсионеры — это объясняется тем, что граждане, заинтересованные в начислении субсидий, стараются не накапливать долги.

Согласно результатам мониторинга по данным на второй квартал 2017 года, общий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт превышает 85%, со стороны муниципалитетов показатель составляет 75%.

В числе аутсайдеров по сбору средств по всем формам собственности на первом месте оказалась Кабардино-Балкарская Республика, где было собрано лишь 11,69% от начисленных взносов. Республика Крым заняла четвертое место — здесь собираемость составила 18,23%. Существенно лучше дела в Севастополе, который и замкнул десятку неплательщиков — здесь собрано 50,99% от суммы начисленных взносов.

Отметим, что Крым и Севастополь вступили в программу капитального ремонта несколько позже других российских регионов, взносы на проведение капитального ремонта собственники квартир в жилых домах платят с осени прошлого года. Для Крымского полуострова установлен единый тариф — 6,16 руб. за один квадратный метр. Таким образом, например, ежемесячный взнос на капитальный ремонт для собственника квартиры в 54 кв. м составляет 332,6 руб. Как и в других регионах, в Крыму и Севастополе действует механизм компенсаций взносов для одиноких пенсионеров, а также семей, состоящих из пенсионеров: для собственников старше 70 лет сумма компенсации составляет 50% от взноса, для тех, чей возраст более 80 лет — 100%.

По данным Фонда капремонта Республики Крым, на 16 октября ремонтные работы велись в 125 многоквартирных домах, ремонт 37 домов — в стадии завершения.

В Севастополе на 2017 год запланированы ремонтные работы в 415 многоквартирных домах.

Интересно, что в августе Севастополь занял восьмое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ по капитальному ремонту, а по собираемости назывался даже в числе лучших — по крайней мере, об этом сообщала пресс-служба севастопольского ФКР.