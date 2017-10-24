Ветряная энергетика может помешать выходу Литвы из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 11:41 — REGNUM Председатель литовской парламентской комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис с осторожностью оценивает призывы в Литве повышать долю ветряной энергетики в общем балансе генерирующих мощностей Литвы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 октября, в Сейме Литвы.

«Сейчас в проекте энергетической стратегии предусмотрено в ближайшее время развивать ветряные электростанции мощностью около 260 мегаватт. Представители индустрии ветряных электростанций агитировали за более активное развитие ветряных электростанций в Литве. Нужно подчеркнуть, что приоритетом Литвы в энергетической сфере является не развитие ветряных электростанций, а синхронизация с сетями континентальной Европы. Серьезный вызов при синхронизации с Западом — это сохранение стабильности электросистемы. Поэтому с развитием ветряных электростанция нужно быть осторожнее — нужно иметь в виду, что их рабочий режим контролируется очень ограниченно», — отметил Подерис по итогам круглого стола в Сейме Литвы на тему «Возможности и вызовы Европейского энергетического союза — возобновляемые энергетические ресурсы в Литве».

По его мнению, Литва многого достигла сфере теплового хозяйства, переходя от газа к биотопливу. Но в контексте синхронизации электросистемы с Западом возникает вопрос, не нужно ли будет нынешние котлы на биотопливе в будущем заменить на когенерационное оборудование на природном газе (в первую очередь) и биотопливе. В Энергетической стратегии по этому вопросу должно быть четкое направление, уверен политик.

«Принятые летом этого года (летом 2017 года — прим. ИА REGNUM ) поправки позволяют потребителям производить энергию из возобновляемых источников. Это означает развитие большей генерации фотовольтной электроэнергии у потребителей. Предусмотрено развитие общей мощностью 100 мегаватт. Но многое зависит от того, как будет себя вести компания электросетей Energijos skirstymo operatorius. Будет компания смотреть на потребителей-производителей как на проблему, которой следует избежать, или как на сигнал, что нужно менять модель бизнеса, которая работала 100 лет. Радует, что представитель Energijos skirstymo operatorius в дискуссии представил позицию, которая была дружелюбной по отношению к потребителям-производителям», — добавил Подерис.

В ходе дискуссии была также рассмотрена проблема загрязнения воздуха транспортом. Сейм и правительство должны ясно высказаться за экологический «электрический» транспорт.

Если говорить о легковых автомобилях, то должно ускориться развитие зарядных станций, чтобы стимулировалось развитие электромобилей. Если оговорить о грузовых автомобилях, прорыва можно достигнуть путем внедрения технологий СПГ, считает политик. Отметим, что СПГ-терминал в Клайпеде по-прежнему работает на треть мощности, а после того, как Латвия и Эстония не стала массово закупать сжиженный газ у Литвы, политики пытаются задействовать мощности во всех сферах хозяйства Литвы. Это позволило бы использовать Клайпедский терминал СПГ.

«В этом контексте беспокойство вызывают несколько фактов, что сейчас города Литвы обновляют автобусный парк, покупая дизельные автобусы», — заключил Подерис.

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