В госказну Свердловской области могут попасть помещения «Ельцин-центра»

Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM «Ельцин-центр» передаст в собственность Свердловской области помещения, чтобы погасить проценты по кредиту. Об этом, как передает интернет-издание Е1.ru, сообщил исполняющий обязанности министра по управлению государственным имуществом региона Сергей Сосновских.

По его словам, фонд Бориса Ельцина уже вернул региону основной долг в 2 млрд рублей, однако остались еще проценты (около 170 млн рублей).

«Для погашения процентов по кредиту (Ельцин-центр) передает области помещения площадью в 652 квадратных метров, — сказал Сосновских. — После принятия их в госказну Свердловской области помещения предлагается передать фонду «Президентский центр Б. Ельцина» на неопределенный срок в безвозмездное пользование».

Отмечается, что проект передачи помещений «Ельцин-центра» в госсобственность будет рассмотрен на заседании Заксобрания 31 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 г. «Ельцин-центр» выплатил правительству Свердловской области, взятые в кредит 2 млрд рублей из региональной казны. Это произошло спустя 2 года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов», в котором располагается «Президентский центр Б. Ельцина».

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