Казанский застройщик обанкрочен: следы ведут к «Татфондбанку»

Казань, , 05:45 — REGNUM Арбитражный суд Татарии завершил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Управляющая строительная компания «Ак Барс». Последняя через соучредителя связана с агрокомпанией экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» (ТФБ), который проходит подозреваемым по двум уголовным делам, где уже имеется 19 эпизодов. Банкротный иск к компании был подан 5 апреля 2017 года из-за долга в 385,2 тыс. рублей. С 29 июня 2017 года ООО начало процесс своей ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Ликвидируемый должник Арбитражным судом РТ 19 июня 2017 года был признан банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим суд утвердил Алмаза Харисова. К моменту последнего заседания он провёл инвентаризацию и выявил имущество стоимостью 504,4 тыс. рублей, а также дебиторскую задолженность на небольшую сумму. Общий размер долгов компании превышал 71,35 млн рублей.

«Расчётный счёт закрыт, погасить кредиторскую задолженность не представляется возможным в виду отсутствия у должника имущества и денежных средств», — отмечается в определении суда по закрытию конкурсного производства.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 3 июля 2014 года, уставной капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредители — Святослав Храменков с 1% доли и ООО «Юрком», которому принадлежит 99% и которое также находится в стадии ликвидации. Учредителем последнего является ЗАО «Холдинговая компания «Золотой колос», в котором экс-председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину принадлежит 50%. Ранее было начато банкротство другой компании, где имеет интересы Мусин, — ООО «Новая нефтехимия», которая выступает соучредителем ряда банков Татарии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта 2017 года и к этому моменту доля республики в нём прямо и косвенно была порядка 41%. 11 апреля ТФБ признали банкротом. На начало осени размер признанных долгов банка перед кредиторами превысил 547,47 млрд рублей. Появившиеся у ТФБ проблемы привели к аналогичным у других банков Татарии, которые входили в его неформальную банковскую группу.

Между тем, следственные органы продолжают расследование уголовных дел по факту вывода средств из банка. Кроме того, в отношении экс-председателя правления возбуждены уголовные дела по двум уголовным статьям ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Расследование продолжается.

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