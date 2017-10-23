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Россельхознадзор запретил ввоз партии мяса из Сербии

Экономика

Ведомство выявило нарушения в оформлении партии готовой мясной продукции весом 8,4 тонны

Москва, 23 октября 2017, 16:11 — REGNUM  Россельхознадзор не допустил ко ввозу в Россию партию готовой мясной продукции из Сербии из-за выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

Как уточняется, в ходе проверки партии мяса общим весом 8,4 тонны, поступившей в сопровождении ветеринарного сертификата от 7 сентября 2017 года, было установлено, что у поставщика отсутствует электронное уведомление о выдаче ветеринарного сертификата от официальной ветеринарной службы Сербии.

В связи с этим дальнейшее движение груза было приостановлено, сообщили в Россельхознадзоре.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российские надзорные органы заподозрили Сербию в реэкспорте продукции из стран Европейского союза, в отношении которых действует российское эмбарго в ответ на санкции.

Как сообщали сербские СМИ со ссылкой на источники, подозрения начали возникать на фоне значительного роста поставок сербской сельскохозяйственной продукции, однако последней каплей послужила поставка инжирных персиков, которые в Сербии не выращиваются вовсе.

Российская стороны потребовала от Сербии предоставить точные данные о площадях, занятых под посадки овощей и фруктов в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия заподозрила Сербию в реэкспорте овощей и фруктов из ЕС

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