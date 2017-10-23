Казахстан реализует проект по ирригации около полумиллиона гектаров земель

Астана, , 15:00 — REGNUM Восстановление ирригации в Казахстане будет осуществляться в плановом порядке с помощью займов в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламском банке развития, передает 23 октября интернет-газета «Zona» со ссылкой на первого вице-министра сельского хозяйства Казахстана Кайрата Айтуганова. Чиновник пояснил, что в результате планируется ввести в оборот около полумиллиона гектаров земель.

«Подписано соглашение о привлечении займа с Европейским банком реконструкции и развития и Исламским банком развития по восстановлению ирригации на площади 128 тыс. га и 101 тыс. га по дренажу на общую сумму более 102 млрд тенге (5,9 млрд рублей — прим. ИА REGNUM ). По оставшимся 481 тыс. га земель разрабатываются инвестиционные предложения», — сказал Айтуганов.

При этом запланированный в 2017 году ввод в оборот орошаемых земель 15 тыс. га, будет выполнен в полном объеме. Сейчас, по данным Айтуганова, работы по ним завершены на 80%. Кроме того, 7 из 15 аварийных водохранилищ до конца года будут приведены в готовность.

Ранее стало известно, что при поддержке ЕБРР в Казахстане реализуется крупнейший проект по строительству солнечной электростанции. На данный момент подготовлен проект второй очереди электростанции, строительство которой профинансирует ЕБРР в партнерстве с фондом чистых технологий. Суммарная мощность «Бурное Солар» составит 100 МВт, а на постоянной основе здесь будут трудиться 250 человек.

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