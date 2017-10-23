Белоруссия запретила ввоз свиней из Украины

Минск, , 12:03 — REGNUM Из четырех украинских областей запретили с 13 октября ввоз свинины из-за вспышки вируса африканской чумы свиней (АЧС), говорится в документе, опубликованном на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Согласно сообщению, запрет на ввоз свинины распространяется на Одесскую, Луганскую, Винницкую и Ровненскую области Украины. Причиной запрета послужили вспышки вируса АЧС, от которого на Украине уже погибло большое число свиней.

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Под запрет, помимо живых свиней и мяса свинины, попали охотничьи трофеи от животных, восприимчивых к АЧС, корма и добавки растительного и животного происхождения, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, а также бывшее в употреблении оборудование для транспортировки свиней.

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Напомним, по данным государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, при имеющейся тенденции распространения на вируса АЧС на Украине к концу 2017 года число вспышек может достигнуть 200−250, а к 2020 году Украина может потерять более 1,2 млн свиней.

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