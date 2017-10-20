ООО «Сервис Лайн» обжалует арест своих активов в суде

Москва, , 16:40 — REGNUM Генеральный директор ООО «Сервис Лайн» Денис Калинин выступил сегодня, 19 октября, с официальным пресс-релизом, в котором сообщает, что намерен в кратчайшие сроки обжаловать законность ареста активов ООО «Сервис Лайн», которое было произведено в ходе уголовного дела.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела № 11 701 009 701 000 052 от 05 июня 2017 года: «…Черток Д.В. обеспечил вынужденное безвозмездное отчуждение АО «Нордавиа — РА», в пользу подконтрольной ему организации ООО «Сервис Лайн» долей в уставном капитале ООО «Норд-Текник» и ООО «Поликлиника Авиаторов», без фактической оплаты, тем самым причинив АО «Нордавиа — РА» ущерб в особо крупном размере 48 383 926 рублей 00 копеек. …».

Однако, как отмечается в пресс-релизе, «суд констатировалнадлежащее исполнение сделок между АО «Нордавиа-Региональные Авиалинии» и ООО «СЕРВИС ЛАЙН» и отсутствие задолженности ООО «СЕРВИС ЛАЙН» по данным сделкам. Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что АО «Нордавиа-Региональные Авиалинии» направляло в адрес ООО «СЕРВИС ЛАЙН» письменные возражения, в котором указывалось, что передача прав (требований) г-ну Прибылову А.В. препятствует зачету взаимных требований с ООО «СЕРВИС-ЛАЙН». О каких-либо иных препятствиях упомянуто не было».

«В ходе рассмотрения иска, — говорится в пресс-релизе ООО «Сервис Лайн», — судом были исследованы обстоятельства сделки по приобретению данных долей, в результате чего установлено, что АО «Нордавиа — Региональные Авиалинии» было известно о наличии обязательств перед ООО «СЕРВИС ЛАЙН», в связи с передачей последнему права (требования) от «Уорлд Бест Трейд ЛТД.». Также установлено, что заключая договоры уступки прав (требований) с г-номПрибыловым А.В., АО «Нордавиа — Региональные Авиалинии» и г-нПрибылов А.В., действовали недобросовестно, с целью избежать возможного зачета взаимных требований АО «Нордавиа — Региональные Авиалинии» и ООО «СЕРВИС ЛАЙН». Сделка между АО «Нордавиа — Региональные Авиалинии» и г-ном Прибыловым А.В., является злоупотреблением правом, и, будучи мнимой и ничтожной не создает правовых последствий. Данные тезисы легли в основу решения, согласно которому, в удовлетворении исковых требований г-ну Прибылову А.В. отказано».

«Поскольку мы видим, — подчеркивает Денис Калинин, — что оно (решение суда) прямо противоречит позиции следствия, поспешно занятой без получения объяснений всех сторон конфликта и ставит вопросы относительно законности его возбуждения и законности дальнейшего расследования, то я могу предположить, что руководство АО «Нордавиа — Региональные Авиалинии» вводит в заблуждение Росавиацию относительно финансовой стабильности компании и текущих задолженностях, так как иски в их адрес растут в геометрической прогрессии».