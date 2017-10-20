На Урале сдали дорогу, которую поручил отремонтировать Путин

п. Серебрянка, Свердловская область, , 16:27 — REGNUM В Свердловской области сдана ведущая к селу Серебрянка грунтовая дорога, которую отремонтировали по поручению президента России Владимира Путина. Полотно пройдёт экспертизу и если будут обнаружены недостатки, то они будут устранены в ближайшие дни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным издания Накануне.RU, на сдаче объекта присутствовали заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов и исполняющий обязанности министра транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. Чиновники сообщили, что все виды работ выполнены, и они не сомневаются в том, что будущей весной функциональность дороги не нарушится.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение свердловским властям до 1 июня 2017 года выполнить ремонт дороги ведущей из Нижнего Тагила в Серебрянку дал президент России Владимир Путин после итоговой пресс-конференции, которая состоялась в декабре 2016 года. На ремонт дороги были выделены 250 млн рублей из резервного фонда.

Однако выполнить работы в установленный президентом срок не удалось. Ремонт был начат в мае 2107 года, и выяснилось, что завершить их удастся не ранее октября.

Также в начале октября строительство проинспектировал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Тогда им было зафиксировано, что на отдельных участках всё ещё оставались ямы. Более того он сообщил о намерении проверить состояние полотна весной 2018 года.

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