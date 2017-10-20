Сборная России WorldSkills завоевала шесть золотых медалей в ОАЭ

Абу-Даби, , 15:33 — REGNUM Сборная России WorldSkills завоевала шесть золотых медалей на мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби (WorldSkills AbuDhabi 2017).

Участники из России заняли первое место в компетенции «холодильные системы», «ювелирное искусство», «системное администрирование», «IT-технологии для бизнеса», «вэб-дизайн» и «грузоперевозки».

Всего в копилке у РФ 11 медалей по профессиональному мастерству: шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

Серебряные медали россияне получили в компетенциях «визуальный мерчандайзинг», «мобильная робототехника», «парикмахерское искусство» и «обслуживание грузовой техники».

Бронзовую медаль получил молодой российский каменотес.

На церемонии закрытия чемпионата мира организаторы передали эстафету мирового первенства России. Генеральная ассамблея WSI в 2015 году в Сан-Паулу выбрала Казань местом проведения следующего 45-го чемпионата мира. Флаг чемпионата приняла вице-премьер Ольга Голодец.

Соревнования пройдут в Казани с 18 по 23 августа 2019 года на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». Эта площадка будет построена к 2018 году специально для проведения мирового чемпионата. Под строительство объекта отведен участок площадью в 74,8Га, расположенный рядом с Международным аэропортом «Казань». Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях чемпионата в Абу-Даби заявил, что подготовка к чемпионату уже началась, площадки в Казани будут соответствовать всем требованиям WorldSkills International.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на WorldSkills AbuDhabi 2017 1300 молодых конкурсантов из 77 стран соревновались за медали по 52 компетенциям в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Национальную сборную России представляли 58 ребят из 22 регионов.

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