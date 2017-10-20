Литва охвачена «эпидемией эмиграции» из-за нищеты

Вильнюс, , 15:28 — REGNUM

В Литве подписано Национальное соглашение между властями, бизнесом, и профсоюзами, которое должно резко улучшить жизнь обычных граждан, однако в профсоюзе Sandrauga утверждают, что это демонстрация искусственной деятельности, которая режиссирована властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 октября.

«В контексте недавнего Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты мы видим, что Литва стала страной, которая стала неинтересной самой себе. Наше руководство может себе позволить не видеть голодающих и нуждающихся людей, прикрываясь косметическими повышениями пенсий и зарплат, которые достигают 10 и 20 евро соответственно. Мы четко видим, что этих мер недостаточно, и они не могут спасти самые уязвимые группы общества от нищеты. Мы являемся свидетелями устоявшейся в Литве бедности и непрерывного обнищания жителей. Кто бы мог поверить 30 лет назад, борясь за свободу нашей страны, что мы станем современниками самого черного периода со времен восстановления независимости», — заявили в профсоюзе Sandrauga.

Руководитель этой организации Кястутис Юкнис уверен, что из-за очевидного обнищания Литвы за чертой бедности оказалась треть населения страны. Литовцев уже менее 3 миллионов, и каждый третий еле сводит концы с концами.

«Это особенно актуально в регионах, деревнях и небольших городках — нищету здесь не спрячешь, она стала нормальным и всеобщим состоянием в провинции. Все, о чем говорят с телевизионных экранов, о чем пишут псевдоэкономисты, чем хвастаются политики — все это не соответствует действительности. Просто-напросто нет диалога между нуждающимися и властью», — отмечает он.

Юкнис подчёркивает, что в Литве уже фиксируется самая большая в ЕС инфляция, которая превышает 5%. Официально утверждается, что на столько же выросли и зарплаты, но это, считает профсоюзный деятель, неправда.

«СМИ, которые служат капиталу и работодателям, формируют ложное представление, будет все хорошо и положение под контролем. Но это не так — никто не контролирует не только крупные торговые центры, энергетические, транспортные монополии, но и простые бюджетные учреждения. Уровень безработицы в Литве остается непозволительно высоким. Только Каунасская территориальная биржа труда в этом году зафиксировала рост числа безработных до 8%, а это почти 5,5 тыс. человек, которые не имеют права на достойную жизнь, которые балансируют на грани нищеты. Все они пытаются выжить в Литве, и для них одно спасение — эмиграция. Зарплаты не растут — они сокращаются. Это мы можем подтвердить, опираясь на повседневную практику профсоюзной работы», — говорит лидер Sandrauga.

«Складывается впечатление, будто нынешняя задача правительства — насколько возможно разрушить права профсоюзов и таким образом подвести их к черте исчезновения. Литовские политики особенно наивно полагают, что если лишить профсоюзов прав, произойдет чудо — словно по мановению волшебной палочки сами по себе исчезнут и все социальные проблемы, которые профсоюзы единственные стараются решить. (…) Подписанное Национальное соглашение относительно реформ, необходимых для прогресса страны, всего лишь пустое соглашение и очередная пиар-акция с предстоятелями отдельных профсоюзов, которых выбрало само правительство. Напоминаем, что профсоюз Sandrauga, призывающий сегодня не молчать и бороться за достойную жизнь в нашей стране, единственный не подписал рабский Трудовой кодекс, в котором допускается социальная несправедливость», — заключает организация.