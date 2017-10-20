Незначительное укрепление: юань отыграл у доллара 1 базисный пункт

Пекин, , 08:28 — REGNUM Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 20 октября 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6092 юаня за доллар.

Таким образом, главный финансовый регулятор КНР впервые с начала новой рабочей недели укрепил национальную валюту. Незначительное укрепление китайского юаня­ — национальная валюта КНР подорожала всего на 1 базисный пункт — не противоречит прогнозам экспертов, накануне заявивших о дальнейшем ослаблении китайской валюты, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении ЦБ КНР отмечается, что изменения валютного курса вызваны активностью третьих стран на международном финансовом рынке. Кроме того, продолжительная цепочка ослаблений национальной валюты КНР не приведет к снижению темпов восстановления национальной экономики Китая.

Китайские эксперты не исключают возможность дальнейшего укрепления юаня на фоне оглашения результатов предыдущего пятилетнего плана. С данным мнением не согласны западные экономисты, которые считают, что юань продолжит дешеветь до отметки 6,7−6,8 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 19 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6093.

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