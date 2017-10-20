Омская область рассчитывает на реструктуризацию долгов

Омск, , 08:35 — REGNUM Главной задачей долговой политики Омской области глава местного минфина Вадим Чеченко назвал участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, основные положения долговой политики региона на 2018−2020 годы 19 октября обсудили на заседании под председательством врио губернатора Александра Буркова.

Напомним, программа реструктуризации предполагает, что регионы получат семилетнюю рассрочку для выплаты бюджетных кредитов. В первые два года субъекты будут возвращать в федеральный бюджет по 5% от общего долга, в третий год — 10%, а в оставшийся период — по 20% ежегодно. Если регион намерен участвовать в программе, то он должен обеспечить сокращение доли коммерческих заимствований до 50% от налоговых и неналоговых доходов. По словам Чеченко, проект бюджета Омской области на 2018 год с этой целью был сформирован с профицитом.

«Объём бюджетных кредитов, которые Омская область должна вернуть федеральному бюджету, составляет 16,4 млрд рублей. Если регион участвует в реструктуризации, то в 2018—2019 годах платежи составят по 821,1 млн рублей в год. В противном случае в ближайшие два года нам необходимо будет вернуть большую часть суммы — 14,6 млрд рублей, что придётся делать либо за счёт сокращения расходов бюджета, либо за счёт привлечении дополнительных банковских заимствований и роста расходов на обслуживание госдолга», — прокомментировал глава минфина.

В свою очередь Бурков поинтересовался, «потянет» ли бюджет 20-процентные выплаты в последние четыре года. Чеченко ответил, что у области есть возможность продлить срок реструктуризации бюджетных кредитов с семи до двенадцати лет. Однако это касается лишь тех регионов, у которых в 2018 и 2019 годах прирост налоговых и неналоговых доходов превышает уровень инфляции.

Врио главы Омской области поручил министру финансов обеспечить участие региона в программе.

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В облправительстве подсчитали, что реализация основных положений долговой политики Омской области позволит региональному бюджету сэкономить более 1 млрд рублей.

В минфине Омской области ИА REGNUM сообщили, что бюджет на 2018 год сформирован в следующих параметрах: доходы — 71,1 млрд рублей; расходы — 70,9 млрд; профицит — 156 миллионов рублей.

«25 октября бюджет должно утвердить правительство Омской области, затем проект бюджета уходит в региональный парламент и рассматривается там до конца декабря 2017 года в режиме двух чтений. По графику депутаты должны утвердить бюджет 22 декабря», — сказали в министерстве.

Добавим, врио губернатора Бурков 18 октября совершил однодневную поездку в Москву, где обсудил на федеральном уровне вопросы формирования бюджета Омской области. В связи с участием региона в программе реструктуризации бюджетных кредитов, бюджет Омской области будет профицитным впервые за 12 лет.

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Согласно данным с сайта областного минфина, по состоянию на 1 октября госдолг Омской области составляет 39,3 млрд рублей (бюджетные кредиты — 23,52 млрд; кредитные соглашения и договоры — 7,76 млрд; ценные бумаги — 8 млрд рублей).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов будет запущена с 2018 года. Глава государства подчеркнул, что для отдельных, наиболее закредитованных регионов эта программа может быть ещё «более льготной» и продлится до 12 лет.

Напомним, бюджет Омской области на 2017 год был принят во втором, окончательном чтении 22 декабря 2016 года со следующими параметрами: доходы — 64,2 млрд рублей, расходы — 65,5 млрд рублей. Дефицит — 2,4% от налоговых и неналоговых доходов.