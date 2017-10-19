Ространснадзор усмотрел грубые нарушения в действиях топ-менеджера РЖД

Москва, , 17:15 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) направила начальнику центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Геннадию Верховых предписание с требованием устранить неудовлетворительное состояние инфраструктуры Московской железной дороги, относящейся к структуре РЖД, сообщает «Прайм.ru». Как говорится в иске, общая протяженность пути с просроченным капитальным ремонтом здесь составляет 1540 км, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей со стороны руководства ЦДИ.

По итогам служебных разбирательств было возбуждено дело по статье 19.6 КоАП и направлено в Мещанский районный суд г. Москвы, который пришел к выводу, что в действиях Геннадия Верховых отсутствует состав преступления. По мнению судьи, РЖД предоставила ответ на предписание Ространснадзора с указанием плана ремонтно-путевых работ на 2017 год ЦДИ, из содержания которого можно сделать вывод, что в текущем году будет проведен ряд работ по безопасности движения и эксплуатации железнодорожных путей. При этом отсутствие ссылки на указание конкретных дат по выполнению работ вовсе не свидетельствует о непринятии мер по устранению причин и условий для совершения правонарушения, посчитал суд и постановил прекратить дело в отношении Верховых.

Между тем, по данным «Коммерсанта», статистика нарушений на железной дороге подталкивает к выводу, что это не последняя претензия федеральных надзорных органов к руководству Центральной дирекции инфраструктуры РЖД.

Так, с начала 2017 года Ространснадзор выявил около 27 тыс. нарушений на железнодорожном транспорте и выдал более тысячи предписаний, а также более 1,6 тыс. запретов на эксплуатацию подвижного состава и технических средств. По данным ведомства, за январь-август рост нарушений в путевом хозяйстве составил 30%, а количество изломов рельсов на путях общего пользования выросло на 14%, до 91,6 тыс. штук. Основные причины — несоблюдение сроков осмотров и ремонтов путей, нарушение технологии, а также несоответствие скоростей движения фактическому состоянию путей.

На прошедшем 13 октября заседании коллегии Ространснадзора было отмечено, что состояние инженерных сооружений на российских железных дорогах не соответствует нормам безопасности: «Сверх установленного срока службы эксплуатируется около 23 тысяч инженерных сооружений, из них более 10 тысяч — дефектные».

Центральная дирекция инфраструктуры РЖД признает факты нарушений и с сожалением отмечает ухудшение статистики, но воз и ныне там. «К наиболее серьёзным и распространённым рискам я отнесу общую дефектность рельсового хозяйства. За последние 5 лет, к сожалению, отмечается устойчивая динамика роста изломов рельсов. Как пример: в 2016 году по ответственности хозяйства пути допущено 94 излома рельсов, в 2015-м — 55, тогда как в 2011 году их было 41. То есть рост в 2,3 раза», — отмечал ранее Дмитрий Рулёв, заместитель начальника центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» по безопасности.

По итогам 2016 года протяжённость главных путей с просроченным капитальным ремонтом увеличилась с 14,4 тыс. км (11,7% от развернутой длины главных путей) до 25,2 тыс. км (20,2%), и по прогнозам Минэкономразвития, в ближайшее время показатель будет увеличиваться.

По мнению генерального директора ОАО «Институт экономики и развития транспорта» Федора Пехтерева, все это приведет к увеличению протяженности «узких мест» на железнодорожной сети страны, а следовательно к снижению пропускной и провозной способности. Институт экономики и развития транспорта обращает внимание, что в случае сохранения объема финансирования реконструкции и модернизации инфраструктуры на текущем уровне, протяженность «узких мест» к 2020 году может составить около 19,2 тыс. км. Еще в 2010 году, по данным института, этот показатель составлял лишь 5,46 тыс. км.

Напомним, в сентябре этого года в Чите сошли с рельс 14 вагонов грузового поезда с военной техникой. По предварительным данным, причиной схода вагонов стало ненадлежащее содержание железнодорожного пути. В результате аварии были повреждены 184 метра пути Забайкальской железной дороги, стрелочный перевод, электропривод стрелочного перевода, путевой ящик, а также сошедшие вагоны. Размер причинного ущерба превысил 3,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

По данным самой РЖД, на железнодорожной инфра-структуре за 2016 год допущено 17 крушений и 6 аварий. Из них 5 крушений и 1 авария произошли из-за неудовлетворительного содержания пути (в 2015 году — 1 крушение и 2 аварии). Количество событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по хозяйству пути, за 2016 год составило 126 случаев, что на 23,5% больше чем в 2015 г.