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Чебоксары вынуждают раслачиваться за газ по счетам ООО

Экономика

Задолженность ООО «Коммунальные технологии» (КТ) перед ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» — около 850 млн рублей, перед муниципальными структурами — более 300 млн рублей

Чебоксары, 24 апреля 2017, 23:56 — REGNUM  Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков раскритиковал финансовую деятельность ООО «Коммунальные технологии» (КТ) и сообщил о трудной ситуации, сложившейся на предприятии. Долги КТ неуклонно растут, при этом ремонт тепловых сетей проведён менее чем на четверть от плана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Чувашии.

Как отметил председатель Горкомимущества Юрий Васильев, на 1 апреля 2017 года задолженность этой организации перед муниципальными структурами составляет более 300 млн рублей, перед ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» — около 850 млн рублей.

«Этот зимний сезон мы пережили. А что будет через год? Через три года? Ситуация будет только усугубляться при такой выжидательной позиции «Коммунальных технологий», — говоря о долгах, резюмировал градоначальник.

Не устраивает главу администрации и ход ремонтных работ на тепловых сетях города. План не исполнен на 77%.

Большая часть долга приходится на неоплаченные счета использования природного газа. Директор ООО «Коммунальные технологии» Дмитрий Крюков в своё оправдание сказал, что предприятию были утверждены экономически необоснованные тарифы на потребление природного газа.

Глава администрации не принял такой аргумент и указал на бездействие руководства организации при отстаивании тарифа: «Это ваша зона ответственности. Если вы не смогли обосновать тариф, это ваша вина. Сегодня вы доказываете правоту в судах, а время идёт».

«Вы не платите за аренду, не платите за газ. Вследствие чего мы будем вынуждены подписать договор субсидиарной ответственности по оплате за газ. И выплачивать сотни миллионов рублей из бюджета города по долгам организации», — отметил Ладыков.

Он подчеркнул, что нужно принимать срочные меры, и поручил своим заместителям Герману Александрову и Юрию Васильеву рассмотреть вопрос о продаже права аренды имущественного комплекса предприятия. «Сложнейшая ситуация, нужно из нее выходить. Иначе каждый год мы будем вынуждены платить по долгам за газ в «Межрегионгаз» за «Коммунальные технологии». Это недопустимо, и для нас неприемлемо», — заявил Алексей Ладыков.

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