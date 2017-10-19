Воронеж: Сроки первого полета Ил-112В перенесены

Воронеж, , 14:20 — REGNUM Сроки первого полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В перенесены на 2018 год. Об этом сообщил в своем микроблоге twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который накануне, 18 октября, побывал на Воронежском авиазаводе, где ведется сборка первого опытного образца нового самолета.

«В сборочном ВАСО идёт работа ИЛ-112В. В небо он поднимется в следующем году. Двигатель — ТВ7−117СТ. Уже находится на испытаниях в Жуковском», — написал Рогозин.

С чем связан перенос сроков, — не уточняется.

ВАСО было выбрано основным производителем легких военно-транспортных самолетов Ил-112В, которые создаются на замену Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации машины. Его общая грузоподъемность составляет шесть тонн.

Сборку фюзеляжа воронежские авиастроители завершили еще год назад, в ноябре 2016-го, в феврале самолет поступил в цех окончательной сборки.

Изначально заявлялось, что на крыло первый Ил-112В должен встать в июле 2017 года. Затем сроки отодвинули на декабрь 2017-го — об этом Рогозин заявлял в конце мая этого года.

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Российские силовики ждут от Воронежского авиазавода 100 самолетов Ил-112В

Между тем именно с Ил-112В связаны основные надежды ВАСО сегодня: в августе было официально объявлено о заморозке проекта по выпуску Ан-148, который, в кооперации с украинским «Антоновым», собирали на ВАСО с 2009 года, в том числе по госзаказу. Новый же военно-транспортный самолет уже заинтересовал и ряд российских ведомств, и иностранных партнеров. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, в частности, что речь может идти о потребности в сотне таких самолетов.

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») основано в 1932 году. Специализируется на выпуске широкофюзеляжных лайнеров Ил-96−300, Ил-96−400.

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