Точку в деле о мечети в Екатеринбурге поставит Верховный суд

Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM Мусульманская религиозная организация «Нур-Усман» в кассационном порядке обжаловала постановления Арбитражного суда Уральского округа и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Верховном суде. Предыдущие судебные инстанции постановили снести мечеть, расположенную возле недостроенной телебашни в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информация о движении дела опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Кассационная жалоба была подана 12 октября. Представители местной религиозной организации прокомментировали свою позицию, которую они представят в суде.

«Поскольку коранические нормы запрещают мусульманам разрушение мечетей, представительное собрание единогласно постановило обжаловать упомянутое решение в суде высшей инстанции», — сообщил на своей странице в Facebook председатель Духовного управления мусульман Свердловской области.

Напомним, что судебные тяжбы начались в конце 2016 года. Изначально с иском об освобождении земельного участка от временной постройки в Арбитражный суд Свердловской области обратилась распорядительная дирекция регионального Мингосимущества (МУГИСО). В МУГИСО просили освободить участок, на котором была расположена временная мечеть. И 20 февраля 2017 года суд постановил в удовлетворении исковых требований отказать.

После этого МУГИСО обжаловало решение суда в апелляционном порядке, и на 11 мая Семнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Мингосимущества Свердловской области. Впоследствии 1 августа 2017 года на кассационную жалобу местной религиозной организации мусульман Соборной мечети Свердловской области «Нур-Усман» Арбитражный суд уральского округа постановил оставить без изменения постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Добавим, что участок под строительство Соборной мечети был выделен в 2006 году, но по разным причинам оно так и не началось. В результате на площадке была возведена только временная постройка.

Отметим, что на территории возле недостроенной телебашни правительство Свердловской области и УГМК намерены строить ледовую арену. Для этого в 2016 году была создана специальная компания, куда региональное правительство внесло свою уставную долю в виде территории и недостроенной телебашни. При этом появилась информация о том, что «самый высокий долгострой» будет снесён, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертов и жителей Екатеринбурга.