Госдума избавляет фонд дольщиков от подоходного налога

Москва, , 16:35 — REGNUM Правительственный законопроект, изменяющий систему налогообложения взносов в компенсационный фонд для участников долевого строительства и выплат из него, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Как отметил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Илья Трунин, инициатива носит сопровождающий характер и нужна для того, чтобы федеральный закон о работе фонда заработал в полную силу.

По предложению авторов законопроекта, взносы застройщиков, которые должны перечисляться в фонд, а также выплаты из фонда, не следует облагать налогами.

«Имущество фонда защиты дольщиков формируется за счет отчислений застройщика, а средства фонда используются на возмещение гражданам-участников долевого строительства. Соответственно, чтобы не было излишней нагрузки как на получателей средств, так и на застройщиков, которые формируют имущество этого фонда, законопроектом предлагается: первое — освободить от НДФЛ доходы физлиц, которые получаются в виде возмещений. Второе — освободить от налога на прибыль средства, полученные фондом от застройщиков на расходы», — объяснил Трунин.

Между тем, как заявлял замминистра в ходе заседания профильного комитета, закон, позволяющий организациям при расчете налога на прибыль организации учитывать взносы и платежи, необходимые для ее существования, уже действует сегодня. Его действие можно было бы распространить и на фонд для дольщиков.

Кроме того, как подчеркивал замминистра строительства РФ Никита Стасишин в ходе заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам, взносы застройщиков в фонд не будут облагаться налогоам еще и для того, чтобы не увеличивалась стоимость квадратного метра для гражданина.

Компенсационный фонд для граждан-участников долевого строительства существует с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Его задача — возмещать средства участникам долевого строительства в случае недобросовестных действий застройщика. Для регламентирования работы фонда депутаты в весеннюю сессию 2017 года приняла закон о том, что фонд должен формироваться за счет отчислений застройщиков по 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия.