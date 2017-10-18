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Госдума обязала организаторов ЧМ-2018 платить взносы за иностранцев

Экономика

Льготы сохранятся только для тех, кто работает напрямую с FIFA

Москва, 18 октября 2017, 16:11 — REGNUM  Правительственный закон, обязывающий организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 уплачивать страховые взносы за иностранных работников, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Документ предлагает отменить льготы при обложении страховыми взносами за иностранных граждан и лиц без гражданства, которые работают в сфере организации и проведения ЧМ-2018 по футболу. При этом нововведение не коснется тех граждан, которые заключили трудовой договор напрямую с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA).

Таким образом, если иностранные граждане или лица без гражданства заключили трудовой договор с дочерними организациями FIFA, Организационным комитетом «Россия-2018» и его дочерним структурами, то страховые взносы на работников должны уплачиваться в полном объеме.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России