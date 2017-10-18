Нефть и рубль ощущают поддержку

Москва, , 13:44 — REGNUM МЭА подтверждает соблюдение сделки ОПЕК+. Геополитические риски толкают Brent вверх. Участники рынка жду снижения запасов в США. Минфин России проведет очередной аукцион по размещению ОФЗ в среду. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль подтвердил, что сделка ОПЕК+ соблюдается на 86%. Такое заявление было сделано в кулуарах в Сеуле, где сейчас проходит Всемирный форум знаний. В МЭА подтверждают позитивную динамику исполнения сделки о сокращении добычи. Это позитивный фактор для рынка черного золота.

Помимо этого, поддержку нефти сейчас оказывает конфликт между правительственными войсками и оппозицией в провинции Киркук в Ираке. Эта территория является центром нефтяной промышленности на севере Ирака. Конфликт уже привел к перебоям в поставках сырья с месторождений. Также на нефть позитивно влияет рост геополитической напряженности между США и Ираном. Однако, оценить их последствия сейчас довольно сложно.

Главной новостью для рынка нефти сегодня станет публикация отчета по запасам нефти от Информационного агентства энергетики США. Участники рынка ожидают снижения показателя более чем на 4 млн баррелей. Все это создает крайне благоприятную картину для нефтяного рынка. Вполне вероятно, что в самом ближайшем времени котировки сорта Brent устремятся к покорению психологического уровня в 60$ за баррель.

Такая динамика, несомненно, окажет поддержку и курсу российской валюты. Рубль сейчас чувствует себя крайне уверенно. Помимо позитивных новостей сырьевого рынка, поддержку рублю оказывают и внутренние события. Так, сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на сумму в 30 млрд рублей. Очевидно, что спрос на российский госдолг значительно превысит предложение. Большой интерес к российским бумагам проявляют нерезиденты, играющие на разнице процентных ставок в развитых странах и в России. Перед решением ЦБ по ключевой ставке, спрос на ОФЗ будет высоким. Это значит, будет расти спрос и на российский рубль. Также в стране стартовал налоговый период, который традиционно поддерживает позиции «деревянного» на валютном рынке.

Однако, если взглянуть на картину шире или провести анализ не фундаментальных факторов, а взглянуть на график доллар\рубля, то становится понятно, что потенциал снижения данной пары, вероятно, будет ограничен диапазоном 56 — 57 рублей. Мы считаем, что покупки в районе данного диапазона отлично станут отличной идеей на среднесрочную перспективу. Цели до конца года 59 — 60 рублей. Что же касается сегодняшней динамики, то вероятнее всего мы будем продолжать торговлю в диапазоне от 57 до 57,50 рублей за одну единицу американской валюты.