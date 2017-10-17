Фабрика «Созвездия» в Воронеже выйдет на проектную мощность в 2018 году

Воронеж, , 17:21 — REGNUM Новая фабрика радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» выйдет на проектную мощность в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи главы региона Алексея Гордеева с временным генеральным директором АО «Концерн «Созвездие» Алексеем Бочаровым 17 октября. Во встрече также принял участие заместитель председателя правительства области Артем Верховцев.

Как отмечалось, новое предприятие — современный высокотехнологичный комплекс замкнутого цикла. Фабрика уникальна не только для Воронежской области, но и в масштабах радиоэлектронной отрасли России. Благодаря новому предприятию, «Созвездие» укрепит лидирующие позиции на рынке радиоэлектронных изделий, в том числе гражданского назначения.

Отметим, что о планах строительства фабрики радиоэлектронной аппаратуры стало известно в 2016 году. В июне того же года был сдан цех автоматизированного монтажа печатных плат. Полный вывод предприятия на проектную мощность, как отмечалось на сегодняшней встрече, запланирован на 2018 год. Как отмечалось, это позволит увеличить производство сразу в три раза.

На встрече также обсуждался вопрос взаимодействия концерна с воронежскими вузами. Речь идет о создании профильных кафедр для подготовки специалистов для «Созвездия».