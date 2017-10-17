В правительстве Армении пояснили, в каком случае будет построена новая АЭС

Ереван, , 15:19 — REGNUM Армения будет иметь новую атомную станцию, если она будет эффективна в ценовом и тарифном плане. Об этом заявил в беседе с журналистами 17 октября министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

«В долгосрочной стратегии правительства четко отмечается, что она постоянно подлежит пересмотру. Мы постоянно будем пересматривать её в зависимости от технологического развития. Сейчас появилась новая технология, которая даёт возможность, чтобы атомная станция работала на блоках в 50 МВт и это меняет оценку. То есть, мы в результате этого можем пойти по совершенно иному пути, создать атомную станцию более малой мощности. Возможно, появится ещё какая-нибудь новая технология, и мы пересмотрим наше решение», — цитирует Арутюняна aysor.am.

По его словам, в сфере энергетики у Армении есть два возможных сценария развития — попытаться снизить цены в целом на энергоносители по стране или же попытаться снизить, предположим, цену на электроэнергию.

Давид Арутюнян отметил, что даже при наличии в Армении атомной станции есть два отличающихся друг от друга подхода.

«Мы планируем развитие энергетической сферы, исходя из основных целей стратегического развития страны. Это не подлежит какому-либо политическому влиянию, а обусловлено ситуацией на рынке энергоносителей, ценами, потреблением и современными технологиями», — сказал он.

При этом он согласился с замечанием, что атомная станция вырабатывает самую дешевую электроэнергию.

«Но это в том случае, если уже есть готовая атомная станция. Но когда рассчитывают инвестиции, получается совершенно иная картина. Электроэнергия на новой станции вовсе не будет такой дешевой, как на действующей сегодня атомной станции, это нужно учитывать в первую очередь», — сказал он.

Что касается мнения о том, что атомная станция дает независимость, министр отметил: «В конце концов, у нас нет производства сырья, и мы в определенной степени зависим от производителей сырья, именно поэтому мы пытаемся учитывать все факторы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским Союзом», которое планируется подписать в ноябре 2017 г., содержит пункт о закрытии Армянской АЭС.

Текст соглашения 14 октября был опубликован на официальном сайте совета ЕС. Во второй главе соглашения, которая озаглавлена «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность» говорится, что стороны должны сотрудничать по вопросам энергетики на основе принципов партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и предсказуемости.

Сотрудничество должно включать, в частности: «Закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие дорожной карты или плана действий с учетом необходимости заменить её новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения».

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