Законопроект о единой базе соцподдержки внесен в Госдуму

Москва, , 13:43 — REGNUM Законопроект, обязывающий использовать информационную систему при предоставлении социальной поддержки, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Авторы инициативы уверены, что при предоставлении соцподдержки уполномоченные органы должны в обязательном порядке использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Речь идет об информационной системе, созданной в 2015 году, которая содержит информацию об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер социальной защиты, а также сведения об органах и организациях, которые предоставляют эту поддержку. Как отмечают в правительстве, информация, которая сегодня размещается в ЕГИССО, касается сведений в различных сферах — например, в сфере пенсионного обеспечения или трудовой деятельности. При этом условия, объемы социальной помощи и основания на ее предоставления в ЕГИССО не прописаны, они устанавливаются отдельными законами, которые обязывают предоставлять соцпомощь определенным категориям граждан.

«Именно поэтому обязанность поставщиков информации по использованию ЕГИССО при предоставлении мер социальной поддержки (иных социальных гарантий) и представлению в нее сведений о них должна также быть урегулирована в федеральных законах, которыми эти меры установлены», — отмечают в правительстве.

По предложению авторов, в ЕГИССО должна содержаться информация о предоставляемых мерах социальной поддержки и иных социальных гарантиях. Кроме того, система должна позволять уполномоченным органам собирать и обрабатывать эти сведения.

При этом в правительстве предусмотрели особый порядок предоставления информации для граждан, проходящих военную и приравненную службу. В частности, для их идентификации будет использоваться СНИЛС, который позволит однозначно передавать сведения без какой-либо их модификации.

«Изменения, предлагаемые законопроектом, в целом позволят обеспечить соответствующие органы и организации актуальной, оперативной и достоверной информацией, необходимой для предоставления мер социальной поддержки и, как следствие, повысить качество принимаемых управленческих решений, оптимизировать процесс планирования бюджетных средств, повысить уровень государственного контроля за соблюдением гарантированного гражданам объема социальных гарантий», — уверены авторы законопроекта.

Поступившим в Госдуму законопроектом предусматривается внесение изменений в 37 федеральных законов в части предоставления и возможности получения поставщиками информации сведений о предоставляемых мерах социальной поддержки и иных социальных гарантиях посредством использования ЕГИССО, а также возможности обработки содержащихся в ней сведений уполномоченными органами.