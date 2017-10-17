Энергонезависимость: Румыния и Молдавия просят у ЕС еще денег на газопровод

Бухарест, , 13:34 — REGNUM Румыния и Молдавия намерены завершить строительство и сдать в эксплуатацию газопровод Унгены — Кишинев до конца 2018 года. Об этом заявил министр экономики Румынии Георге Шимон на прошедшей в Бухаресте встрече с молдавским коллегой Октавианом Калмыком, передает корреспондент ИА REGNUM.

Молдавский министр Калмык также выразил надежду завершить строительство в 2018 году, однако заметил, что для завершения проекта нужны дополнительные средства, которые Кишинев намерен попросить у ЕС. Калмык сказал, что вместе с румынским коллегой обратится к ЕС с просьбой об увеличении финансирования проекта на 10 млн евро.

Они также обсудили проект взаимоподключения электроэнергетических систем двух стран. Стоимость проекта составляет около 300 млн евро, из которых 40 млн планируется получить в виде гранта от ЕС.

Георге Шимон также пообещал Молдавии поддержку в «евроинтеграции» и расширение совместных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия и Румыния уже построили трансграничный газопровод Яссы — Унгены, который пока пустует и нуждается в дополнительных инвестициях. Целью проекта является сокращение энергетической зависимости от России, откуда Молдавия сейчас получает 99,9% потребляемого газа.