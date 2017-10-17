В Казахстане увеличат должностные оклады военнослужащим

Астана, , 12:51 — REGNUM Заработная плата военнослужащих казахстанской армии увеличится, заявил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, сообщает 17 октября МИА «Казинформ».

По его словам, увеличение оклада солдат ВС Казахстана заложено в расходную часть государственного бюджета республики на 2017 год. Так, на повышение зарплат военнослужащих выделено 33 млрд тенге (5,66 млрд рублей).

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Также увеличатся расходы Казахстана на оказание технической помощи Киргизии в рамках ратифицированных и двусторонних соглашений. Так, из госбюджета Казахстана на поддержку Киргизии выделено 14,1 млрд тенге (2,42 млрд рублей).

Помимо этого, их республиканского бюджета будет выделено 22,2 млрд тенге (3,77 млрд рублей) на целевой вклад в образовательное учреждение «Назарбаев Университет».

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Султанов отметил, что в целом бюджет Казахстана в 2017 году составит 11,191 трлн тенге (1,92 трлн рублей).

Напомним, согласно статистическим данным министерства национальной экономики Казахстана, среднедушевые денежные доходы населения республики выросли с 1995 года по 2016 год почти в 43 раза в тенге и в 7,6 раз — в долларах. Тем не менее с 2013 года доходы населения в долларах ежегодно падают.

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