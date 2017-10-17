Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос более чем на 30%

Астана, , 12:41 — REGNUM Товарооборот Казахстана с государствами ЕАЭС в январе-августе текущего года вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в Комитете по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

По предварительным данным, объем взаимной торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза составил $10 856,3 млн.

В том числе экспорт составил $3297,1 млн, что на 36,5% больше аналогичного периода в прошлом году, а импорт — $7559,2 млн (рост на 29,5%).

В общем объеме внешнеторгового оборота со странами ЕАЭС 92,2% приходится на Россию, 4,3% — на Киргизию и 3,5% — на Беларусь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане намолотили на 400 тыс. тонн зерна больше, чем в прошлом году. Так, общий объем зерна составил 21,526 млн тонн, тогда как на аналогичный период прошлого года он составил 21,112 млн тонн.

Всего в Казахстане убрали 15,217 млн га, что составило 99,5% уборочной площади регионов. В 2016 году по состоянию на 9 октября было убрано 14,076 млн га или 92,2%.

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