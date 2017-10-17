Курс на Азию: Россия обойдётся и без отмены западных санкций

Москва, , 12:00 — REGNUM Россия должна воспользоваться теми возможностями, которые открывает для неё Азия, считает председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук. Об этом он заявил 17 октября в ходе круглого стола «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам», который проходит в пресс-центре ИА REGNUM.

«Вьетнам играет всё более весомую роль не только в региональном и геополитическом направлении, — заявил он. — Он входит почти во все ключевые блоки и стремится попасть во все основные структуры. Как известно, с января 2017 года он входит в зону свободной торговли ЕАЭС и очень активно работает в этом плане».

При этом эксперт заметил, что Вьетнам демонстрирует рекорды роста и пытается встать в ряд тех стран, которые сегодня принято называть «азиатскими тиграми».

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«Именно Азия является точкой мирового экономического роста, — уверен Трофимчук. — России нет смысла ждать, что санкции вот-вот снимут, и при этом гасить свою активность на азиатском направлении. Нам следует заняться теми возможностями, которые предлагает Азия. Вьетнамские граждане открыто говорят, что готовы помочь России в этот сложный период. Мы привыкли видеть глобус только с одной точки. Европа со школьных времен является для нас центром мира. Но АТЭС разворачивает глобус».

Напомним, что, по данным посольства РФ, в Социалистической Республике Вьетнам объем российско-вьетнамской торговли растет на протяжении последних десяти лет (кроме 2014 г. и 2016 г.). По данным ФТС РФ, в 2016 г. этот показатель достиг 3,83 млрд долларов., в том числе экспорт — 1,37 млрд долларов, импорт — 2,46 млрд долларов. Ключевые статьи российского экспорта — машины и оборудование (48,7%), минеральное сырье (18,2%), металлы и изделия из них (11,9%); импорта — машины и оборудование (57,3%), текстиль и изделия из него (20,8%), продовольствие и сельхозсырье (14,6%). В январе — мае 2017 г. товарооборот составил 1,370 млрд долл. (рост — 20,1%), в том числе экспорт — 473,5 млн долларов, импорт — 896,5 млн долларов.

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