Нефть: тема Ирака быстро уйдет со сцены

Москва, , 09:26 — REGNUM Вчерашний день, 16 октября, выдался довольно волатильным для рынка нефти. В первой половине дня котировки Brentактивно поднимались, обновив октябрьские максимумы на подходе к отметке 58,50. Однако здесь актив натолкнулся на оффера и растерял львиную долю набранных очков, опустившись под отметку 58. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

По его словам, несмотря на коррекцию, которая, впрочем, была вполне закономерной после столь агрессивных покупок, быки в последнее время становятся все отважнее. На этой неделе катализаторами роста послужило сразу несколько факторов.

«В Штатах продолжилось снижение буровой активности, о чем свидетельствуют данные по числу активных установок. Немалую роль сыграл рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где вследствие вооруженных столкновений в Киркуке курдская KAR была вынуждена прекратить добычу на своих месторождениях Авана и Бай Хассан, где производится 350 млн баррелей нефти в сутки. Дальнейшее развитие событий на этом фронте способно оказать поддержку ценам в ближайшие дни», — добавил он.

«Также на рынке снова появилась тема с потенциальными санкциями США в отношении Ирака. Но этот фактор, на наш взгляд, быстро уйдет со сцены. Во-первых, тот факт, что Трамп упомянул о санкциях, еще не означает, что они будут введены. Это будет решать Конгресс. Во-вторых, решение будет приниматься в течение 60 дней — рынок не будет муссировать эту тему целых два месяца и в скором времени переключится на другие истории. В-третьих, даже в случае введения санкций сокращение предложения не будет настолько масштабным, чтобы внести существенные коррективы в текущую расстановку сил на мировой арене.

В краткосрочной перспективе сырьевой сегмент будет ждать традиционных данных по запасам энергоносителей в США. Сегодня вечером свою оценку обнародует Американский институт нефти, а завтра — Министерство энергетики. Если надежда, что запасы на прошлой неделе сократились в районе 3−3,5 млн баррелей. Если так, это поддержит текущий оптимизм на рынке. В противном случае игроки воспользуются релизами для дальнейшей фиксации прибыли», — отметил он.