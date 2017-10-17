Пассажиры бостонского метро скоро будут ездить на китайских поездах

Чанчунь, Китай, , 05:26 — REGNUM Первая партия поездов метро, изготовленных в Китае специально для бостонской подземки будут отправлены уже в декабре, сообщает 17 октября газета «Жэньминь жибао».

Производством поездов для новой «оранжевой» ветки бостонского метро занимается государственная компания CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Поезда из нержавеющей стали могут двигаться со скоростью до 102 км/ч, а срок их жизни составит 30 лет.

Компания произведет 152 вагона для новой «оранжевой» ветки и 132 — для «красной» ветки взамен старых, которые были изготовлены компанией Hawker Siddeley Canada между 1979 и 1981 годами.

Утверждается, что новые поезда получили все сертификаты и проверки безопасности, а значит, они соответствуют всем необходимым американским стандартам качества.

«Эти стандарты могут обеспечить безопасность пассажиров даже в ситуации столкновения двух поездов на скорости 40 км/ч», — заявил технический директора компании CRRC Changchun, добавив, что низкий вес поездов является ключевой причиной, почему компания получила этот контракт.

Помимо США, поезда компании поставляются для линий метро Лос-Анджелеса и Мельбурна.

Напомним, что Китай стал одним из крупнейших мировых игроков в области строительства высокоскоростных железнодорожных линий и линий метро. В настоящий момент в Шанхае ведется работа обновлению городского рельсового транспорта, чья протяженность к 2020 году должна увеличиться до 800 км с нынешних 617 км.

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