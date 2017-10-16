До запуска рукой подать: «Платов» получил разрешение Росавиации

Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM Близится к завершению самая масштабная стройка последней четверти века не только в Ростовской области, но и в России. Совсем немного осталось до того момента, когда взлётно-посадочная полоса аэропортового комплекса «Платов» примет и отправит первые авиалайнеры. В пресс-службе Южного хаба ИА REGNUM проинформировали, что Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала. А это значит, что у всех объектов строительства имеются соответствующие документы.

Таким образом, дата запуска аэропорта в эксплуатацию не изменилась — 1 декабря 2017 года. По предварительным данным, такое событие не пропустит российский лидер Владимир Путин. В июне 2017 года главу Кремля пригласил работник новой воздушной гавани в ходе «Прямой линии с президентом РФ». Своего согласия Путин пока не дал, но с большой долей вероятности можно предположить, что визит всё-таки состоится.

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Напомним, что в сентябре 2017 года на Дону состоялось заключительное заседание штаба строительства аэропорта «Платов», на нём присутствовал министр транспорта РФ Максим Соколов, который назвал создание воздушной гавани в Ростовской области историческим. Он обратил внимание на достаточно сжатые сроки для проведения этих работ — три года.

Строительство нового международного аэропортового комплекса тогда ещё под рабочим названием «Южный» началось в ноябре 2014 года. Первый камень в строительство будущей воздушной гавани был заложен неподалеку от станицы Грушевской Аксайского района. Тогда же была названа сумма инвестиций, которая должна быть вложена в реализацию проекта, — свыше 37 млрд рублей.

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По словам губернатора Василия Голубева, ввод в эксплуатацию аэропорта позволит обеспечить рабочими местами не менее 20 тыс. человек. Кроме того, на территории должен появиться международный логистический терминал почтовой связи стоимостью около 4 млрд рублей. Прообразом отделения должен был стать логистический центр аэропорта «Внуково». Предполагалось, что в сутки через почтовое отделение будет проходить до 1 млн отправлений. В зону обслуживания войдут все регионы юга России и Ставрополье.

Изначально объект должны были ввести в эксплуатацию в 2016 году, затем старт работе логистического центра предполагалось дать в 2017 году. Но и эти сроки постоянно переносились. То назывался четвёртый квартал 2018 года, то теперь дата определена первым кварталом 2019 года. Потребует ли эта ориентировка корректировки, пока остаётся неясным.

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Как сообщало ИА REGNUM, возведение воздушной гавани в Ростовской области было удостоено похвалы. Владимир Путин назвал аэропортовый комплекс «Платов» уникальным.

«Ваш аэропорт, кстати, первый построенный в новейшей истории России с нуля, в чистом поле, причём — по самым новейшим технологиям, это большое дело для развития транспортной инфраструктуры страны в целом и непосредственно региона», — сказал глава Кремля в ходе «Прямой линии с президентом РФ».

Воздушные ворота расположились в 30 километрах от Ростова-на-Дону. Добраться до аэропорта из города-миллионника можно будет специально запущенным транспортом. В ноябре должен состояться ввод в эксплуатацию транспортных артерий, которые соединят «Платов» с областным центром.

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