США сняли претензии к казахстанскому производителю титана

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:12 — REGNUM Комиссия по международной торговле США сняла претензии к казахстанской компании по производству губчатого титана «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» («УК ТМК»), сообщает «Казинформ» 16 октября со ссылкой на пресс-службу компании.

Американское ведомство признало, что промышленность США не страдает от импорта титана «УК ТМК», и разбирательства по ранее инициированным делам прекращены.

Напомним, 24 августа 2017 года на сайте американской комиссии по международной торговле была размещена информация о том, что в отношении «УК ТМК» инициировано два разбирательства на введение антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Предметом разбирательства было влияние казахстанского импортера титана на американского производителя «Titanium Metals Corporation».

Отметим, что комиссия по международной торговле США регулярно накладывает ограничения и пошлины на импорт в том случае, если членам комиссии проголосуют за то, что зарубежный импортер наносит вред национальным компаниям США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2017 года агентство «Синьхуа» назвало ограничительные меры США в отношении китайских компаний «торговой войной».

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