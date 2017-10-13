Власти Литвы не помогут фермерам, у которых погиб весь урожай

Вильнюс, , 13:11 — REGNUM В Литве продолжается объявленная ранее экстремальная ситуация в связи с затоплением после обильных дождей сельскохозяйственных угодий, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 октября. Статус чрезвычайной ситуации позволяет правительству использовать резерв для компенсации убытков земледельцам, а также обращаться в Брюссель для выделения дополнительной помощи. Всего считается, что дожди, которые продолжаются и сегодня, нанесли ущерб фермерам в размере порядка 40 млн евро. Впрочем, не все в Литве считают, что действия властей правильные.

Большинством голосов членов правящей парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы было вычеркнуто постановление Сейма, в котором предлагается немедленно создать межведомственную рабочую группу, в которой участвовали бы министерство сельского хозяйства, министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство юстиции, сельскохозяйственная палата Литвы и палата торговли, промышленности и ремесла, которая подготовила бы общий системный план действий, который позволил бы фермерам, которые понесли убытки, получить национальную и европейскую поддержку.

«Сейчас каждый день имеет очень большое значение, но нынешнее правительство стремится резерв, в котором осталось менее 2 млн евро, потратить на адвокатские конторы, которые представляли бы фермеров в переговорах со скупщиками продукции», — удивляется член парламентского Комитета по делам сельских территорий Витаутас Камблявичюс.

Он отметил, что правительство стремится открыть «золотые горы» для адвокатских контор, как и компания Lietuvos geležinkeliai, которая на деятельность адвокатов в Брюсселе предусмотрела 800 тыс. евро.

«Очевидно, что в правительстве царит хаос при решении этого вопроса, и вообще нет межведомственного сотрудничества, а деньги планируется потратить на дорогостоящие юридические консультации, которые в этой ситуации должны проводить специалисты Министерства юстиции», — отметил Камблявичюс.

Дождливый сезон уничтожил в Литве большую часть урожая, а к тем, которые сохранились, не может подъехать сельскохозяйственная техника.