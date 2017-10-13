В России выросла доля табачного контрафакта

Москва, , 12:28 — REGNUM В России за последнее время резко выросла доля импортируемых сигарет, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора за первую половину 2017 года.

«В этот период служба забраковала 40,9% проанализированных образцов иностранной табачной продукции, годом ранее — лишь 14,4%», — передает вещатель.

Отмечается, что среди основных нарушений было несоблюдение технических регламентов маркировки и самой табачной продукции.

Так, на пачках сигарет не указывали производителя, год изготовления, не было предупредительных надписей о вреде курения или об уровне содержания смол, отсутствовала максимальная цена.

Кроме того, Роспотребнадзором обнаруживались и фальсифицированные сигареты. Основной объем брака составила продукция, изготовленная вне РФ.