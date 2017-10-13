Китай не признает биткоин легальным, введя собственную криптовалюту

Пекин, , 12:18 — REGNUM

Виртуальная валюта биткоин может так не быть признана в качестве легального средства оплаты и сбережения Китаем, однако у Пекина, возможно, подготовлен план создания государственной альтернативе этой криптовалюте, сообщает Coin Desk.

Такой вывод можно сделать на основании заявления, которое сделал директор Научного института исследования цифровой валюты ЯоЦянь, который указывал на возможность создания государственной цифровой валюты.

Он также подчеркнул, что общественность по-прежнему с подозрением относится к таким криптовалютам, как биткоин. По данным издания Yicai, он назвал государственную альтернативу биткоинам возможностью стабилизировать внутрикитайские фидуциарные средства, а также упрочить финансовый статус КНР.

«Ценность криптовалют, таких как биткоин, основывается на том, как активно они торгуются на бирже», — отметил он. «Признание ее настоящей валютой стало бы катастрофой».

В свою очередь, государственная цифровая валюта создает ощутимые экономические ценности, а также способствует стабилизации положения фидуциарных валют на рынке.

«Находящиеся в собственности государства валюта — это обязательство правительства, выданное общественности», — подчеркнул он.