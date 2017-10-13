Дизайнер новых банкнот: «Увидел и немножко расстроился»

Москва, , 03:25 — REGNUM Дизайн новых российских банкнот достоинством в 200 и 2 000 рублей не порадовал одного из его разработчиков — Юрия Ковердяева, бывшего художника «Гознака», передает радиостанция «Говорит Москва».

«Увидел и немножко расстроился, конечно», — сказал он.

Ковердяев пояснил: трудно поверить, что этот дизайн разрабатывал человек, с которым он вместе работал. Не верится, что разработчик — ученик главного художника «Гознака» в 1989—2002 гг. Игоря Крылкова.

«Потому что эти купюры выпадают композиционно из общего ряда, — пояснил Ковердяев. — В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран».

Он предположил, что существующая композиция «уже приелась» главному художнику Дирекции по защитным технологиям ФГУП «Гознак» Тахиру Сейфулину.

Между тем Ковердяев положительно оценил выбор объектов на банкнотах.

Напомним, 12 октября в обращение в России вошли новые денежные купюры — банкноты достоинством в 200 и 2 000 рублей.

На купюре в 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Крыму. На двухтысячной банкноте — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный (Амурская область).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что новых изменений номинального ряда денежных купюр больше не планируется.

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