Узбекистан нацелился на стратегическое сотрудничество с Белоруссией

Ташкент, , 15:34 — REGNUM Результаты сотрудничества Узбекистана и Белоруссии позволяют предпринять Ташкенту следующий важный шаг — направить в Белоруссию собственного посла. С таким предложением президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко на встрече 11 октября, передает БелТА.

Мирзиёев пояснил, что процессы в экономической сфере между двумя странами заметно активизировались, и сегодня по всем направлениям идет «наполняемость экономик». Между тем, в Белоруссии от Узбекистана продолжает работу посол, аккредитованный в России.

«На следующий год я бы хотел самостоятельного посла Узбекистана, потому что во всех отраслях мы ощущаем наполняемость наших экономик», — сказал Мирзиёев.

Он отметил, что два государства разработали «дорожную карту», в соответствии с которой будет налажено сотрудничество узбекистанского и белорусского бизнеса. Мирзиёев привел в пример совместное предприятие по сборке техники «Амкодор», расположенное в Ташкенте. Президент Узбекистана также выразил уверенность в успешности совместных предприятий по производству текстильной продукции.

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Кроме того, перспективным может оказаться сотрудничество в сельском хозяйстве, информационных технологиях и медицине, а стратегическим направлением может стать военно-техническое сотрудничество между двумя государствами.

«Мы хотим это сотрудничество сделать стратегическим и не на один год», — подчеркнул Мирзиёев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Узбекистан последовательно развивает экономические связи с зарубежными странами, прежде всего, с ближайшими соседями и партнерами по СНГ. В конце сентября 2017 года спикер Сената казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаев сообщил, что к 2020 году страны планируют достигнуть объема товарооборота на уровне $5 млрд.

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