Транспортная реформа в Екатеринбурге: маршрутки протестируют новые тарифы

Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM В Екатеринбурге начало тестирования повременных тарифов оплаты проезда в маршрутках города переносится на 25 октября. Ранее старт был запланирован на 15 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации Екатеринбурга Игорь Федотов сообщил городскому информационному порталу «Е1», что участвовать в тестировании согласилась половина частных перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование повременных тарифов оплаты проезда в городском общественном транспорте началось в середине июля 2017 года. Участникам предлагается на выбор два вида тарифа оплаты по «Е-карте»: 28 рублей за 30 минут поездки и 40 рублей за 60 минут. Летом тестирование проводилось в трамваях и троллейбусах, а в сентябре были протестированы автобусные маршруты, на которых работает муниципальный транспорт.

Отметим, что указанные в тарифах минуты не означает проведённое в транспорте время, а является временем, в течение которого можно делать последующие после первой поездки бесплатные пересадки. Так согласно данным предыдущего тестирования, половине граждан выбравшим тариф 30 минут удалось за это время сделать одну пересадку, 20% участников теста сделали за полчаса по две пересадки, а каждый десятый — три.

Напомним, что в июле 2017 года в Екатеринбурге планировалось начать реформу городского общественного транспорта. Однако волна возмущения граждан и аргументы специалистов, которые выступили против, изменили расписание реформы. Изначально планировалось единовременно 1 июля 2017 года отменить все старые маршруты и ввести новые. После этого предполагалось создание выделенных полос для городского транспорта, оборудование пересадочных пунктов и введение повременного тарифа.

После пересмотра решения администрация начала готовить выделенные полосы и тестирование повременных тарифов, которые планируется ввести в общее пользование до конца 2017 года. При этом старые тарифы не будут отменяться. А вот само изменение маршрутной сети, которое может вызвать неудобства для ряда пассажиров, намечено на лето 2019 года. До этого времени в мэрии обещают согласовать новую маршрутную сеть со специалистами и подготовить на остановочных комплексах карты, для удобства пассажиров.

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