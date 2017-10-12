Саудовская Аравия продолжит закупать военную технику в Грузии

Эр-Рияд, , 13:52 — REGNUM Саудовская Аравия намерена продолжить экспорт военной техники, производимой в Грузии государственным военным научно-техническим центром «Дельта». По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом представители Саудовской Аравии заявили на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, которая состоялась 12 октября в Батуми в рамках XI конференции по обороне и безопасности.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в оборонной сфере, вопросы региональной и глобальной безопасности. Премьер поблагодарил гостей за участие в конференции по обороне и безопасности Грузии.

Делегацию Саудовской Аравии на батумской конференции возглавляет начальник Генштаба Вооруженных сил генерал Абдул Рахман бин Салех аль-Баньян.

Сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере обороны Грузия начала после того, как ГВНПЦ «Дельта» выиграл объявленный властями Саудовской Аравии тендер и в начале 2016 года оформил контракт на поставку вооруженным силам этой страны более 100 медицинских бронемашин «Дидгори» стоимостью до $40 млн. А в марте того же года был заключен второй контракт на поставку грузинских боевых модулей стоимостью $32 млн.

ГВНПЦ «Дельта» имеет длительную историю. Созданная в 60-е годы прошлого века военная научно-исследовательская организация с 1993 года перешла в подчинение Министерства обороны Грузии. В нынешнем виде центр «Дельта» сформировался в 2010 году на основании указа президента Михаила Саакашвили. Военную технику он производит на базе бывшего Тбилисского авиационного завода.

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