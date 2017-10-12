Четверг, 12 Октября 2017 года
07:53:38 МСК

Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота

Экономика

Утекает и серебро

Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота
Szaaman
Золото

Берн, 12 октября 2017, 00:53 — REGNUM  Порядка 43 кг чистого золота ежегодно утекает в водопроводную систему Швейцарии, сообщает Bloomberg.

Такие результаты получены специалистами центра по исследованию водоемов Eawag, которым швейцарский Минздрав поручил проанализировать пробы сточных вод.

«Концентрация золота в осадках сточных вод достаточно высокая для восстановления, что делает его потенциально ценным», — сообщается в исследовании.

Уточняется, что ежегодные потери составляют $1,8 млн. Причина попадания золота в сточные воды — работа золотодобывающих предприятий, в частности в кантоне Тичино (Швейцария), где золота найдено больше всего.

Потери касаются не только золота, но и серебра — обнаружены три тонны (на $1,7 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Китай стал второй страной по величине доказанных залежей золота

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Золотодобыча